ميزات جديدة يحصل عليها انستغرام

في إطار سعيها لتطوير تطبيق انستغرام؛ أعلنت شركة ميتا الأميركية المالكة للتطبيق عن مجموعة من الميزات الجديدة.

وتعد ميزة Profile Embed أبرز هذه الميزات، حيث ستَمنح هذه الميزة الجديدة المستخدمين إمكانية تضمين نسخة مصغرة من حساباتهم على انستغرام عبر مواقع الويب المختلفة.

وقال المسؤولون في انستغرام إن الميزة الجديدة ستسهل على المستخدمين دمج حسابات انستغرام مع مختلف أنواع المواقع الإلكترونية، الأمر الذي سيُحقّق انتشاراً أسرع وأوسع، وسيُسهل علمية الترويج لها.

وقالت الشركة الأميركية إن هذه الميزة ستتوفر حاليًا في الولايات المتحدة على أن تصل بشكل تدريجي لبقية الدول العالمية.

كما أضافت انستغرام ميزة Visual Replies التي تساعد المستخدمين في الرد على التعليقات الموجودة على المنشورات عبر مقاطع فيديو Reels.

جديرٌ بالذكر أن انستغرام حصل خلال الفترة الماضية على مجموعة ميزات أبرزها ميزة Playback التي تتيح المجال للمستخدمين لصناعة منشور مكون من 10 قصص نشروها في العام 2021.

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