هواتف ايفون 14 – تسريبات حول المواصفات الداخلية!

هواتف ايفون 14 سوف تكون حاضرة خلال الربع الأخير من عام 2022 وقد تم تسريب بعض المواصفات الداخلية المرتقبة في تلك الهواتف، وفقاً لصحيفة Commercial Times التايوانية.

بخصوص المعالج فسوف تأتي هواتف iPhone 14 بمعالج A16 Bionic والذي سيحمل 6 أنوية وسيكون مصنوعاً بتقنية معالجة 4 نانومتر الأحدث من تقنية معالجة 5 نانومتر المشتخدمة حالياً في المعالجات الأرقى.

بحسب التقرير سيكون هناك إصداران من معالج A16 سيختلفان في معالجات الرسوميات المرفق وتحديداً في عدد الأنوية في كلٍ منهما.

الهواتف بالطبع سوف تدعم شبكات الجيل الخامس 5G Dual Band وكذلك الجيل القادم من الذواكر العشوائية LPDDR5 مع حجم أكبر وتقنية الوايفاي الجديدة WiFi 6E ذات التردد الأعلى والسرعة الأكبر.

على المستوى الخارجي يتوقع أن تحمل هواتف ايفون 14 تغييراً في التصميم الخارجي بالاستغناء عن النوتش في الشاشة والاتجاه إلى ثقب الشاشة.

شركة ابل من المعروف عنها أن تحافظ على التصميم لمدة عامين على الأقل قبل أن تقوم بتغييره، وقد قامت بالفعل باعتماد نفس التصميم في هواتف ايفون 12 وايفون 13.

من المنتظر أيضاً في عام 2022 وخلال النصف الأول أن تقوم ابل بالكشف عن الجيل الثالث من هاتف iPhone SE 3 والذي سيبدأ إنتاجه الفعلي خلال وقت قريب.