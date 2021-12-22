أطعمة يجب على مرضى النقرس تجنبها

حذّر المركز الألماني للتغذية مرضى النقرس من تناول الأطعمة الغنية بمادة البيورين، وبرر الأمر بتحول هذه المادة في الجسم لحمض اليوريك المعروف باسم حمض البوليك مما يعزز نوبات النقرس.

وحدد المركز الألماني الأطعمة الغنية باليوريك بالبقوليات كالفول، البازيلاء، والعدس، وبعض الخضراوات كالسبانخ والهليون، بالإضافة إلى الخميرة، الأحشاء الداخلية للحيوان والأحياء الدهنية، وفواكه البحر، فضلاً عن السكر وبدائل السكر.

ودعا المركز الألماني مرضى النقرس إلى تناول اللحوم قليلة الدسم بكمية قليلة تتراوح ما بين 100 إلى 150 غرام، وشرب السوائل بمعدل لترين على الأقل في اليوم لأنها تساعد على التخلص حمض البوليك الزائد عبر الكلى.

وأكد المركز الألماني أهمية شرب القهوة والشاي باعتدال بالنسبة للمرضى، والمحافظة على وزن طبيعي، وتجنب السمنة.

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