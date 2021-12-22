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أدهم النابلسي يمحو أغانيه.. ويردّ على الانتقادات التي طالته

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ردّ الفنان الأردني أدهم النابلسي على الانتقادات التي طالته بعد اعتزاله الفن، وقال إن اعتزال الفن قرار شخصي خاص به، وإنه لم يتحدث بالحلال والحرام عن هذا الموضوع، وحذر من الحديث بهذا الأمر، وقال إن الشيوخ هم من يفتون بهذه الأمور وليس هو.

وأكد الفنان المعتزل حديثًا إنه تحدث في فيديو اعتزاله عن نفسه فقط وليس عن الفنانين الآخرين.

وأشار إلى أنه بدأ في حذف أغانيه عن قناته الرسمية في موقع يوتيوب، وإن الأغاني ستحذف بمدة أقصاها شهر.

ووعد أدهم النابلسي جمهوره بالعودة مجددًا بصورة جديدة مختلفة عن الصورة السابقة التي ظهر بها.

وكان الفنان الأردني قد أعلن قبل أيام عدة اعتزاله الفن بشكل مفاجئ، لأن أهداف الفن لا ترضي الله، بحسب قوله، الأمر الذي عرّضه لهجوم من بعض الفنانين أبرزهم مايا دياب التي قالت في تغريدة: الفن مش حرام.. الحرام أنكم فيه.

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قناة 218 الليبية

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