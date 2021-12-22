بشريحة Dimensity 9000 – هاتف Oppo Find X4 قادم في شهر مارس المقبل!

كل ما نعرفه حتى الآن عن سلسلة Oppo Find X4 هو أن هذه السلسلة تتكون من هاتفين جديدين وهما Oppo Find X4 و Oppo Find X4 Pro وسيتم إطلاق إحداهما أو ربما كلاهما في شهر فبراير أو قد يتم تأجيل أحدهما حتى شهر مارس.

بناءً على تسريب Digital Chat Station، فإن كل من Oppo Find X4 و Oppo Find X4 Pro سيأتيان مدعومان بشرائح Snapdragon 8 Gen 1 و Dimensity 9000. بالطبع معالج كوالكم سيكون من نصيب إصدار Pro.

يُقال بأن الهاتفين سيأتيان بعدسات تيليفوتو للتقريب دون الالتزام بأي عدسة منظار Periscope. ولكن ربما قد يكون هناك إصدار باسم Ultra هو من يحاول سد هذه الثغرة على وجه التحديد.

في نفس المنشور على موقع Weibo الصيني ألمح المُسرب إلى أن الإصدار القياسي في السلسلة Oppo Find X4 سيدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط. وهذا يعني أنه من المُرجح أن يأتي OnePlus 10 Pro بنفس سرعة الشحن بالضبط، ولكن من المتوقع أن تطلق شركة ريلمي هاتف جديد يدعم الشحن بقدرة 150 واط.

منذ شهر واحد تقريباً، أعلنت الشركة التايوانية ميديا تيك – MediaTek عن معالجها الرائد Dimensity 9000 وقد تم التأكيد على أن هذا المعالج سيكون مسؤولاً عن تشغيل الطراز القياسي وهو أول هاتف سيتم إطلاقه بهذا المعالج.

تم الإعلان عن المعالج في شهر نوفمبر وهو يعتمد على عقدة تصنيع TSMC`s 4nm المستند على معمارية ARM`v9 مما يعني أنه سيمتاز بأداء عالي وكفاءة طاقة استثنائية وسيحاول أن يكون على قدم وساق مع معالج كوالكم Snapdragon 8 Gen 1.

ولكن بالعودة إلى مواصفات الطراز الاحترافي، فسيأتي هذا الهاتف بلوحة عرض Samsung E4 AMOLED LTPO قياس 6.78 بوصة بدقة +QHD مع مرئيات +HDR10 ومعدل تحديث ديناميكي من 1Hz وحتى 120Hz.

بالتأكيد ستأتي هواتف السلسلة بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت مع وجود إصدار 8 جيجابايت وستكون الذاكرة من النوع LPDDR5 مع ذاكرة تخزين داخلية نوعها UFS 3.1 بمساحة 256 جيجابايت وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 80 واط.