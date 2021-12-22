سلافة معمار تكشف عن برومو مسلسلها الجديد

روّجت الفنان السورية سلافة معمار لمسلسلها الجديد “عالحد”، من خلال الكشف عن البرومو الترويجي للعمل.

وقالت النجمة الذهبية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر إن المسلسل سيعرض على منصة شاهد بدءاً من يوم 6 يناير 2022، واختتمت التغريدة بعبارة “أوقات بتضطر توصل عالحد”.

من جهةٍ أخرى، عبّر عشاق سلافة معمار عن اشتياقهم لمشاهدة المسلسل الجديد، وتمنوا لها النجاح والتوفيق.

ويتكون المسلسل جديد من 12 حلقة، وسيَدور في قالب نوعي مشحون بالرعب النفسي.

ومسلسل “عالحد” من تأليف لبنى حداد ولانا الجندي، وإخراج ليال راجحة، وإنتاج الصباح إخوان، وبطولة نخبة من النجوم أبرزهم سلافة معمار، صباح الجزائري، نتالي فريخة، مروى خليل، وعلي منيمنة، ورودريك سليمان وغيرهم.

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