لوجيتيك السويسرية تطلق ميكروفونًا فاخرًا

رفعت شركة لوجيتيك السويسرية النقاب عن ميكروفون فاخر يوفر إمكانية تسجيل بجودة عالية، أطلقت عليه Blue Yeti Nano.

وزودت الشركة السويسرية الميكروفون الجديد بحجرتي صوت تم ضبطهما بشكلٍ خاص لمنح الصوت حضورًا مميزًا وتفاصيل استثنائية.

ويوفر الميكروفون الجديد إمكانية التسجيل عالي الجودة بمعدل 24 بت48 كيلو هرتز، مما يمنح البث عبر تطبيق تويتش أو البودكاست أو فيديوهات اليوتيوب القيمة الإنتاجية المستحقة.

وقالت لوجيتك إن الميكروفون الجديد سيَحتوي على منفذ USB، مخرج مدمج لسماعة الرأس، بالإضافة لتوفيره أنماط متعددة لالتقاط الصوت، والقدرات المميزة لبرنامج Blue VOCE والتي تمنح جودة بث عالية واحترافية.

يذكر أن الشركة السويسرية ستوفر الميكروفون الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 99 دولارًا أميركيًا.

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