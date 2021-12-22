شركة IQOO تطلق هاتفًا يعمل مع شبكات الجيل الخامس

كشفت شركة IQOO الصينية عن هاتفٍ جديدٍ يعمل مع شبكات الجيل الخامس، أطلقت عليه IQOO U5 5G، يَنبض بداخله معالج Snapdragon 695، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة IQOO UI 1.0.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة مقاس 6,58 بوصة بدقة عرض Full HD Plus، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي مزدوجة بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الهاتف 128 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فستَتراوح سعتها ما بين 4، 6، 8 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة خمسة آلاف ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الهاتف، الذي ستُطلقه في الأسواق العالمية يوم 24 ديسمبر الجاري.

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