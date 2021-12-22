ريم البارودي تخوض أولى بطولاتها المطلقة بحكاية بنات السباعي

منحت حكاية بنات السباعي التي تُعد جزءاً من مسلسل “حد فاصل”، الفنانة المصرية ريم البارودي أول بطولة مطلقة في الدراما.

وتقوم الفنانة المصرية حالياً بتصوير مشاهدها مع المخرج تامر حمزة، حيث ستظهر في هذا الدور بشخصية مختلفة عن الشخصيات التي لعبتها خلال مسيرتها.

وأكدت الشركة المنتجة للمسلسل، أن حكاية بنات السباعي ستتكون من 5 حلقات، وسيشارك فيها نخبة من النجوم كأحمد جمال سعيد، محمود حجازي، مارتينا عادل، هناء الشوربجي، بالإضافة لريم البارودي.

وكانت الفنانة المصرية قد ظهرت في الموسم الماضي، من خلال مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل فارس بلا جواد.

يُذكر أنّ ريم الباردوي تواصل تصوير مسلسل نقل عام، الذي سيجمعها بسوسن بدر، محمد حميدة، ومحمود عبد العزيز.

ومسلسل نقل عام من تأليف ورشة فنون مصر، وإخراج عادل أديب.

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