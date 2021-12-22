شركة صينية تُطلق جهاز تحكم يعمل بالطاقة الشمسية

كشفت شركة أومني الصينية عن جهاز تحكم صديق للبيئة، يعمل بالطاقة الشمسية، أطلقت عليه Perpetual Remote Model P.

وعمدت الشركة الصينية لخفض استهلاك الطاقة في جهازها الجديد لصفر في وضع الاستعداد، وزودته ببطارية تعمل لمدة 4 أشهر في حال لم يتم تعريضه لأشعة الشمس.

وقالت أومني إنّ وضع الجهاز في أشعة الشمس لمدة 8 ساعات يومياً، يتيح مدة تشغيل غير محدودة، وبالتالي يمكن للمستخدم أن يستغني عن البطاريات بشكلٍ كامل.

ويتيح جهاز التحكم الجديد إمكانية التحكم عن طريق البلوتوث أو الأشعة تحت الحمراء، ويتميز بتوافقه مع أجهزة السينما المنزلية الأكثر شيوعاً كأجهزة التلفزيون المزودة بنظام أندرويد.

وأكدت الشركة الصينية احتواء جهاز التحكم الجديد على ميكرفون لدعم التحكم الصوتي، وأزرار مخصصة للمساعدات الصوتية كمساعد جوجل الصوتي، وخدمات البث كنتفليكس وغيرها.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح جهاز التحكم الجديد، ولا عن سعره.

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