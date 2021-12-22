شيرين تُطلق أغنية “وبحلفلك”

أطلقت الفنانة المصرية شيرين على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، أغنية وبحلفلك، التي تُعد سادس أغاني ألبومها الجديد.

وأشارت النجمة المصرية في بداية الأغنية، لأنّها مستوحاة من قصة حقيقية دون أن تكشف أي تفاصيل أخرى.

وربط عشاق شيرين بين الأغنية الجديدة وقضية طلاقها من حسام حبيب، وقالوا إنّ هذه الأغنية موجهة له.

وحصدت الأغنية الجديدة أكثر من 300 ألف مشاهدة على يوتيوب، خلال 6 ساعات من طرحها.

وأغنية وبحلفلك من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمد نور، وتوزيع وماستر محمد مجدي.

وكانت شيرين قد أطلقت عدّة أغاني من ألبومها الجديد، كأغنية خاصمت النوم، كلها غيرانة، والقماص.

يُذكر أنّ حسام حبيب يستعد حالياً لإطلاق أغنية جديدة، يرد من خلالها على أغنية القماص لشيرين.

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