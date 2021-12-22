شركة LG تُطلق حاسوباً جديداً مناسباً لعشاق الألعاب

أزاحت شركة LG الكورية الجنوبية الستار عن حاسوب جديد مناسب لعشاق الألعاب، أطلقت عليه UltraGear 16G90Q.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج إنتل Tiger Lake من الجيل ال11، ومعالج رسوميات Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q، ونظام تشغيل ويندوز.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الحاسوب بشاشة IPS LCD مقاس 17.3 بوصة ودقة عرض 1080*1920 بيكسل، وتردد 300 هرتز، وهذا ما يجعلها مناسبة للتعامل مع الفيديوهات والألعاب، وستضم الشاشة كاميرا ويب بدقة 1080 بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب بسعة 1 تيرا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 32 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية بقوة 93 واط، تجعل الحاسوب يعمل لعدة ساعات، منفذ USB-C، منفذ USB 4، منفذي USB-A، منفذ HDMI، منفذ Ethernet، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ LG لم تكشف عن سعر الحاسوب الذي ستُطلقه في الأسواق العالمية، خلال معرض CES الذي ينطلق في بداية العام الجديد.

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