رجل فنلندي يُفجّر سيارة تسلا بسعر 66 ألف دولار لهذا السبب

قام رجل فنلندي بتفجير سيارة تسلا، يصل سعرها ل66 ألف دولار بالديناميت، بعدما طالبته الشركة ب22 ألف دولار أمريكي من أجل إصلاحها.

وظهر الرجل في مقطع فيديو تحدث فيه عن الأسباب التي دفعته لتفجير السيارة، قبل أن يضع فيها 30 كيلو غراماً من الديناميت ويُفجرها، وينشر مقطع الفيديو على الإنترنت.

وقال عميل تسلا إنّه اشترى سيارة تسلا موديل 2013، وإنّها سارت لمدة 1500 كيلو متر بدون مشاكل، قبل أن تبدأ المشاكل بالظهور، الأمر الذي دفعه لإرسالها لمحطة الخدمة لإصلاحها.

وأوضح الرجل الفنلندي أنّ العاملين في المحطة لم يتمكنوا خلال شهر كامل من إصلاح سيارته، قبل أن يطالبوه في النهاية بمبلغ 22 ألف دولار أمريكي، من أجل تغيير خلية البطارية، وأخبروه أنّ هذا الحل الوحيد لتعمل السيارة.

وأكد الرجل الفنلندي أنّه جهز كافة الأمور اللوجستية، حيث اختار مكاناً آمناً، ووضع الديناميت بالسيارة وثبّت كاميرا التسجيل ليُوثق العملية.

يُذكر أنّ مقطع الفيديو حصد أكثر من 9 ملايين مشاهدة، حيث أيّد البعض تصرف الرجل، في حين انتقد البعض الآخر هذا التصرف ووصفوه بالتصرف المتهور.

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