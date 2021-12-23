ابل تسيطر على مبيعات هواتف الجيل الخامس 5G عالمياً

استطاعت ابل السيطرة على مبيعات الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G عالمياً وتحديداً خلال الربع الثالث من العام وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة Strategy Analytics لأبحاث السوق.

ابل جاءت في المركز الأول في الترتيب من حيث هواتف الجيل الخامس 5G التي تم شحنها بنسبة 25% متفوقة على جميع المنافسين.

في المركز الثاني حلت شركة شاومي الصينية ثم سامسونج التايوانية في المركز الثالث، ومن بعدهم أوبو و فيفو في المركزين الرابع والخامس.

سامسونج تبدو متراجعة نوعاً ما إذ اعتدنا رؤيتها في المقدمة أو مباشرةً خلف ابل لكنها كانت متراجعة أكثر من ذلك في سوق هواتف الجيل الخامس وبدأت تعود مجدداً إلى المنطقة الإيجابية بعد أرقام سلبية منذ بدايةً عام 2021.

العودة الإيجابية لسامسونج في سوق شبكات الجيل الخامس 5G كانت مدفوعة بزيادة الطلب في العديد من الأسواق وكذلك قيام سامسونج بإطلاق العديد من الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس ذات الأسعار المختلفة مثل هواتف Galaxy Z Flip 3 وسلسلة جالكسي S21 وبعض هواتف سلسلة جالكسي A ذات الأسعار الأقل.

يتوقع أن تستمر ابل في السيطرة على مبيعات الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G خلال عام 2022 القادم من خلال إطلاق الجيل الثالث من هاتف الايفون رخيص الثمن iPhone SE خلال النصف الأول من العام، وسلسلة ايفون 14 خلال التصف الثاني.