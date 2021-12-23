من المحتمل ألا يتم إطلاق OnePlus 10 مع إصدار Pro هذه المرة!

لقد رأينا الكثير من التسريبات المتعلقة بإصدار Pro من سلسلة هواتف OnePlus التالية، ولكن الغريب في الأمر أننا لم نسمع أي شيء حتى الآن عن الإصدار القياسي OnePlus 10، ولكن الأمر لم يعد غريباً، حيث يبدو أن الشركة الصينية تخطط لتأجيل إطلاق الهاتف عدة أشهر.

اليوم أحد المُسربين على موقع تويتر نشر تغريدة يقول فيها أنه لا يرى سوى منتج واحد فقط في سلسلة OnePlus 10 وقد لمح إلى أنه من المحتمل ألا يتم الإعلان إلا عن إصدار OnePlus 10 Pro فقط.

وكان قد أكد الرئيس التنفيذي للشركة بأنه من المُقرر أن يتم إطلاق OnePlus 10 Pro خلال شهر يناير، وذلك كان على حساب الرئيس التنفيذي على موقع Wiebo الصيني، مما يعني أنه من المحتمل أن يتم إطلاق الهاتف في الصين فقط.

هذه المعلومات مماثلة لنفس التفاصيل التي نشرها Max Jambor سابقاً وقد اقترح أنه سيتم إطلاق الهاتف في الصين أولاً خلال شهر يناير أو فبراير، ثم بعد ذلك سيتم إطلاق الإصدار العالمي خلال شهر مارس أو أبريل.

إذا اتضح أن هذا هو النهج الجديد الذي تخطط له شركة OnePlus، فمن الضروري أنه سيؤثر بصورة سلبية على علامتها التجارية، نظراً لأنها كانت معتادة بشكل دائم على تقديم منتجاتها الرئيسية عالمياً.

والآن، بالنظر إلى أن هاتف OnePlus 10 غاب عن الصورة تماماً، فمن الممكن أن تكون الشركة تخطط لإطلاق OnePlus 10 Pro في الصين خلال يناير أو فبراير مع تأجيل الإصدار القياسي لحين أن يأتي موعد الإطلاق العالمي في مارس أو أبريل.

بالطبع هذه مجرد تخمينات ولسنا متأكدين كيف ستؤول الأمور في النهاية، ولكن بالطبع هذا موقف غريب جداً من الشركة تجاه منتجاتها الرئيسية ولا نعلم ما هو السبب الذي دفعها للتخطيط بهذا الشكل.

نحن نعرف بالفعل كيف سيبو إصدار Pro، حيث من المتوقع أن يأتي بظهر زجاجي وإطار معدني مع شاشة منحنية وفتحة مثقبة للكاميرا الأمامية وسيتم تشغيله بمعالج كوالكم الجديد Snapdragon 8 Gen 1 وربما سيوفر الدعم لتقنية الشحن السريع بقدرة 80 واط.