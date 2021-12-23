كيف تتغلب على مشكلة تجمد الآيفون على شعار التفاحة؟

مشكلة شائعة تواجه العديد منا أثناء استخدام أجهزة iOS سواء كان هاتف آيفون أو جهاز آيباد أو جهاز iPod وهي مشكلة تجمد الهاتف على شعار التفاحة أو عدم القدرة على تخطي وضع الاسترداد أو مشاكل أخرى شائعة على نظام iOS.

في معظم الأحوال فإن الحل المناسب في هذه المشكلة هو استعادة البيانات من iTunes ولكن المشكلة في هذه الطريقة إنها قد تتسبب في فقدان الكثير من البيانات. وهي مشكلة كبيرة إذا كنت لا تحتفظ بنسخة احتياطية من بياناتك الهامة في مكان آمن.

لحسن الحظ توجد أداة خارجية تسمى Umendit وهي مُطورة خصيصاً للتغلب على مثل هذا النوع من المشاكل وأي صعوبات أخرى متعلقة بهذه المشاكل. الأفضل من ذلك إنها متوافقة مع جميع أجهزة iOS سواء كانت هواتف أيفون أو آيبود أو حتى أجهزة آيباد.

ما هي أداة Umendit؟

أداة Umendit هي من تطوير شركة UnicTool والتي يمكن الاعتماد عليها من أجل إصلاح مشاكل أجهزة iOS بنقرات معدودة. بغض النظر عن نوع المشاكل التي تواجهها، فإن هذه الأداة متعددة الوظائف ستساعدك في استرداد نظام iOS وحل معظم المشاكل دون فقدان البيانات وهي أداة آمنة بنسبة 100%.

هل أداة Umendit مجانية؟

بالطبع هي ليست مجانية، ومع ذلك هي متاحة للاستخدام بشكل مجاني من أجل تجربة عملية إصلاح نظام iOS. ويتضمن الإصدار المجاني إمكانية الدخول والخروج من وضع الاسترداد دون مواجهة أي صعوبات

كيفية استخدام أداة Umendit لإصلاح هاتفك؟

عملية إصلاح الآيفون العالق على شعار التفاحة أصبحت سهلة للغاية مع أداة Umendit، كل ما عليك فعله في الخطوة الأولى هو تنزيل أداة UnicTool Umendit على جهاز الكمبيوتر بشكل مجاني ثم من النافذة الرئيسية انقر فوق خيار الإصلاح القياسي “Standard Repair” وبعد ذلك قم بتوصيل جهازك الآيفون بالكمبيوتر باستخدام كابل Lightning الأصلي وانقر على التالي “Next”.

إذا لم يتم التعرف على هاتفك، فسوف تعرض لك الأداة مجموعة من التعليمات الإرشادية التي توضح لك كيفية وضع هاتفك الآيفون في وضع الاسترداد. اتبع التعليمات الموضحة على الشاشة وانقر على التالي “Next”.

بمجرد أن تتمكن الأداة من اكتشاف هاتفك والتعرف عليه سوف تستعرض لك مجموعة من البرامج الثابتة المتوافقة مع الهاتف أمامك على الشاشة. والآن اختر البرنامج الثابت المناسب لهاتفك من القائمة المسندلة ثم انقر فوق التالي “Next”.

بمجرد الانتهاء من عملية تنزيل البرنامج الثابت انقر فوق زر البدء “Start” لكي تبدأ عملية الإصلاح مباشرةً. لا تحاول قط فصل هاتفك عن الكمبيوتر لأي سبب من الأسباب حتى لا تتسبب في فشل عملية الإصلاح.

قد تستغرق عملية الإصلاح بضع دقائق، لذا لا تحاول فصل الهاتف أثناء عملية الإصلاح. ولكن بمجرد اكتمال عملية الإصلاح بنسبة 100% يمكنك حينها فصل هاتفك عن الكمبيوتر بأمان تام. والآن، من المفترض أن مشكلة تعليق هاتف الآيفون على شعار التفاحة اختفت تماماً بفضل أداة Umendit وسيعود الهاتف إلى وضعه الطبيعي ويسمكنك استخدامه بشكل عادي.

ملحوظة أخيرة: يمكن لأداة Umendit إصلاح العديد من المشاكل الأخرى التي قد تواجهك على جهازك الآيفون مثل التعليق على شاشة الترحيب Hello أو عند تجمد الهاتف في وضع الاسترداد والعديد من المشاكل الشائعة الأخرى.

إذا لم تتمكن من حل المشكلة فيمكنك الاعتماد على دليل الشركة من أجل إصلاح الآيفون العالق على شعار التفاحة.

سعر أداة UnicTool Umendit:

كما ذكرنا لكم منذ قليل فإن الأداة ليست مجانية ولكن يمكنك تجربتها بشكل مجاني. ولكن من أجل إصلاح مشكلة الآيفون العالق على شعار التفاحة فستحتاج إلى شراء النسخة المدفوعة من البرنامج. يمكنك الاشتراك في الخطة الشهرية التي تأتي بتكلفة 29.95$ أو الخطة السنوية التي تأتي بقيمة 39.95$ أو شراء الأداة لمرة واحدة فقط بقيمة 55.95$ دولار أمريكي. يمكنك اختيار الخطة التي تناسب ميزانيتك ومتطلباتك الحالية والمستقبلية.