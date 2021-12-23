زوجان ماليزيان يقيمان حفل زفافهما وسط الفيضان

أصرّ زوجان ماليزيان على إقامة حفل زفافهما في موعده وعدم تأجيله رغم الفيضانات التي ضربت المنطقة.

وقد أقام الزوجان طقوس الزفاف التقليدية في بركة مياه كبيرة أحدثتها الفيضانات، حيث ظهر الزوجان بثياب الزفاف وسط مياه تصل إلى ركبتيهما، مع ابتسامة عريضة على وجهيهما.

وقالت العروس صوفيا نبيلة سليمان إنهما خططا للزفاف منذ فترة طويلة، حيث قررا إقامة حفل زفاف في منزل يستوعب 200 شخص، لكن هطول الأمطار بعد نصبهم الخيم الزفاف جعل إقامة الحفل مستحيلاً، مما أجبرهما على إلغاء الحفل.

وأكدت أنهما أصرّا على إتمام مراسل الزفاف في وقتها، لذلك أحضرا الورود والمصور وقاما بالتقاط الصور.

يذكر أن مقاطع الفيديو الخاصة بالزفاف حظيت بأكثر من ثمانية ملايين مشاهدة، حيث أيدّ رواد مواقع الإنترنت تصرف الزوجين، وتمنوا لهما حياةً سعيدة.

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