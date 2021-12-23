كيفية نسخ أقراص DVD وتحويلها بسهولة مع برنامج DVD Ripper Platinum – عرض حصري لفترة محدودة!

ربما ولى زمن أقراص الـ DVD في الآونة الحالية لكن إن كان لديك أقراص DVD وتود نسخها إلى الحاسوب أو إلى هاتفك المحمول أو جهازك اللوحي، يمكنك الاعتماد على برنامج WinX DVD Ripper Platinum فهو خيارك الأول من أجل نسخ أقراص DVD بسهولة وسلاسة ودون إتلاف الملفات أو إفساد الجودة.

برنامج WinX DVD Ripper Platinum يمكنه مساعدتك إذا كنت تمتلك مكتبة من أقراص الـ DVD وتود تحويلها إلى ملفات بصيغ أخرى يمكن تشغيلها بسهولة على الحاسوب أو الهاتف أو أي جهاز آخر دون تعقديات ودون الحاجة إلى مشغل أقراص DVD الذي لم يعد متاحاً الآن بصورة واسعة كما السابق، وأيضاً نسخ محتويات أقراص DVD التالفة أو تلك التي أوشكت على أن تتلف، مع مزايا أخرى مثل تحويل صيغة DVD إلى MP4 وغيرها.

الآن يمكن الحصول على البرنامج بخصم يصل إلى 60% بالإضافة إلى برنامج آخر مجاناً فوق ذلك لفترة محدودة بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.

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مميزات برنامج WinX DVD Ripper Platinum

تحويل DVD لصيغ شهيرة مثل Mp4، FLV، AVI، MOV وH.264 وغيرها الكثير.

إمكانية التحكم في جودة الملف بالدقة والحجم المطلوبين.

تحويل محتوى أقراص الـ DVD إلى مقاطع فيديو جاهزة للعمل على أجهزة الايفون والايباد والأندرويد.

4 أوضاع للنسخ تحويل DVD إلى صورة ISO، استخراج DVD إلى مجلد، تحويله إلى MP4 (H.264/HEVC)، أو أخذ نسخة احتياطية من المحتوى دون فقدان للجودة.

عملية نسخ سريعة عبر رفع كفاءة مكونات الحاسوب عند النسخ Level-3 Hardware Acceleration

إمكانية نسخ أقراص DVD التالفة أو المخدوشة أو التي لم تعد تعمل، وحتى الأقراص المحمية ضد النسخ.

ميزة تحرير الفيديو وإضافة الترجمة والدمج والقص وغير ذلك.

فك التشفير عن أي DVD مهما كان بسرعة وخلال 5 دقائق.

إتمام عملية النسخ بأعلى كفاءة في أقل وقت ممكن.

البرنامج يعمل على الحاسوب بنظام ويندوز أو ماك.

كيفية نسخ أقراص DVD في البرنامج ؟

الأمر بسيط للغاية، كل ما عليك هو تنصيب البرنامج ثم تشغيله مع وضع قرص الـ DVD في الحاسوب. قم بالضغط على أيقونة DVD ليبدأ تحمل محتوى القرص.

بعدها قم باختيار صيغة الملفات والجودة التي تريدها ثم اضغط على Run واترك بعدها البرنامج يقوم بعمله واذهب لتحتسي كوباً من القهوة!