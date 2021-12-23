فيفو تكشف عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته

رفعت شركة فيفو الصينية النقاب عن هاتفٍ جديد بتصميم أنيق وبطارية قوية أطلقت عليه Vivo S12 Pro.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimensity 1200 بتردد 3 غيغا هرتز، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6,56 بوصة ودقة عرض 1080×2400 بيكسل، وجودة عرض FHD، وكثافة بيكسلات 401 بيكسل في الإنش، ومعدل تحديث 90 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، في حين تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للثانية، و2 ميغا بيكسل للثالثة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فتأتي بسعة 8 و12 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4,300 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يذكر أن الشركة الصينية ستوفر الهاتف الجديد بألوان الأسود والأزرق والأصفر، وستَطرحه في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 532 و580 دولارًا أميركيًا.

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