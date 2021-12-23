‎ فريق طبي يستأصل ورمًا سرطانيًا من قلب جنين في رحم أمه

استأصل فريق طبي في مركز كليفلاند الأميركي ورمًا سرطانيًا من قلب جنين في رحم أمه، حين كان عمره خمسة أشهر.

وقال رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في كليفلاند كلينيك الطبيب السعودي هاني نجم، والذي قاد الفريق الطبي، إنه تم إعادة الجنين إلى رحم أمه بعد العملية ليكمل الحمل حتى الولادة، كما نشر مقطع فيديو عبر حسابه على منصة تويتر يظهر محاكاة للعملية الجراحية.

وكانت الأم سام درينون، قد علمت خلال الأسبوع الـ 25 من حملها، أن جنينها يعاني من ورم يضغط على الجانب الأيسر من قلبه ويسبب مشكلات في الدورة الدموية وهو ما يستوجب تدخلاً جراحيًا للإبقاء على حياته.

وبعد 36 ساعة من لقاء المختصين في كليفلاند؛ خضعت درينون لعملية جراحية حيث تم فتح البطن والرحم جراحيًا ليتمكنوا من رفع ذراع الجنين ودخول تجويف الصدر وإزالة الورم واستعادة تدفق الدم، وبعدها قام الجراحون بإعادة الجنين في الرحم لمواصلة الحمل.

وأنجبت درينون الطفل ريلان بعد عشرة أسابيع من الجراحة في 13 يوليو الماضي، وقد تمت ولادته بعملية قيصرية شبه كاملة.

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