إليكم مقدار التمرين الرياضي الذي يعمل بشكل أفضل للتحكم في ضغط الدم!

الولايات المتحدة – أوضحت الأبحاث الحديثة أنه إذا كنت تريد حماية نفسك من ارتفاع ضغط الدم مع تقدمك في العمر، فأنت بحاجة إلى الحفاظ على مستويات التمرين الرياضي حتى منتصف العمر.

ولكن العوامل الاجتماعية يمكن أن تجعل هذا الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لبعض الناس أكثر من غيرهم، وفقا لدراسة أجريت على أكثر من 5000 شخص في 4 مدن أمريكية.

وقالت معدة الدراسة وعالمة الأوبئة، كيرستن بيبينز دومينغو، بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF): “قد يكون المراهقون ومن هم في أوائل العشرينيات من العمر نشيطين بدنيا، ولكن هذه الأنماط تتغير مع تقدم العمر”.

وأظهرت العديد من الدراسات أن التمارين الرياضية تخفض ضغط الدم، لكن العمل الجديد يشير إلى أن “الحفاظ على النشاط البدني خلال فترة الشباب – بمستويات أعلى مما كان موصى به سابقا – قد يكون مهما بشكل خاص” للوقاية من ارتفاع ضغط الدم”، على حد قول بيبينز دومينغو.

ويعد ارتفاع ضغط الدم حالة خطيرة تؤثر على مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم. ويمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية. كما أنه عامل خطر للإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة.

ومع ذلك، هناك طرق لمعالجة ارتفاع ضغط الدم: ممارسة الرياضة هي محور هذه الدراسة.

وجُنّد أكثر من 5100 بالغ في الدراسة، التي تتبعت صحتهم على مدى ثلاثة عقود من خلال التقييمات الجسدية والاستبيانات حول عادات ممارسة الرياضة، وحالة التدخين، وتناول الكحول.

وفي كل تقييم سريري، قيس ضغط الدم ثلاث مرات، كل دقيقة على حدة، ولتحليل البيانات، جرى تجميع المشاركين في أربع فئات، حسب العرق والجنس.

وفي جميع المجالات – بين الرجال والنساء وفي كلتا المجموعتين العرقيتين – تراجعت مستويات النشاط البدني من 18 إلى 40 عاما، مع ارتفاع معدلات ارتفاع ضغط الدم وتراجع النشاط البدني على مدى العقود اللاحقة.

ووفقا للباحثين، يشير هذا إلى أن سن الرشد هو نافذة مهمة للتدخل لمنع ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر من خلال برامج تعزيز الصحة المصممة لتعزيز التمرين.

وقال المعد الرئيسي جيسون ناجاتا، وهو خبير في طب الشباب بـUCSF: “ما يقرب من نصف المشاركين في سن الرشد لديهم مستويات دون المستوى الأمثل من النشاط البدني، والتي ارتبطت بشكل كبير بظهور ارتفاع ضغط الدم، ما يشير إلى أننا بحاجة إلى رفع الحد الأدنى لمعايير النشاط البدني”.

وعندما نظر الباحثون إلى الأشخاص الذين قاموا بخمس ساعات من التمارين المعتدلة أسبوعيا خلال فترة البلوغ المبكرة – ضعف الحد الأدنى الموصى به حاليا للبالغين – وجدوا أن هذا المستوى من النشاط يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل كبير، وخاصة إذا استمر الأشخاص في التمرين حتى سن 60.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: “إن تحقيق ضعف الحد الأدنى الحالي من إرشادات النشاط البدني للبالغين قد يكون أكثر فائدة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم من مجرد تلبية الحد الأدنى من الإرشادات”.

ولكن ليس من السهل تكثيف النشاط البدني الأسبوعي وسط قرارات تغير الحياة والمسؤوليات المتزايدة.

وقالت ناجاتا: “قد يكون هذا هو الحال بشكل خاص بعد المدرسة الثانوية عندما تتضاءل فرص النشاط البدني مع انتقال الشباب إلى الكلية، والقوى العاملة والأبوة وتآكل وقت الفراغ”.

أما بالنسبة لحقيقة واقعية أخرى، فقد أظهرت الدراسة أيضا كيف يختبر الرجال والنساء ذوي البشرة السمراء مسارات صحية مختلفة تماما مقارنة بنظرائهم من البيض. وفي سن الأربعين، استقرت مستويات النشاط البدني بين الرجال والنساء البيض، في حين استمرت مستويات النشاط لدى المشاركين ذوي البشرة السمراء في الانخفاض.

وبحلول 45 عاما، تفوقت النساء ذوات البشرة السمراء على الرجال البيض في معدلات ارتفاع ضغط الدم، بينما عانت النساء ذوات البشرة البيضاء في الدراسة من أدنى معدلات ارتفاع ضغط الدم خلال منتصف العمر.

وبحلول سن الستين، كان ما بين 80 إلى 90% من الرجال والنساء ذوي البشرة السمراء يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مقارنة بأقل من 70% للرجال البيض وحوالي نصف النساء البيض.

ووضع فريق البحث هذه الفوارق العرقية المعروفة على أساس العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية. ولا يعني أنه تم تقييم هذه العوامل في هذه الدراسة، على الرغم من ملاحظة التعليم الثانوي.

ونُشرت الدراسة في المجلة الأمريكية للطب الوقائي.

المصدر: ساينس ألرت

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