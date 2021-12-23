فارس كرم يكشف عن إصابته بفيروس “كورونا”

فاجأ النجم اللبناني عشاقه بإعلانه إصابته بفيروس كورونا ، وإلغاء حفلاته التي كانت مقررة في أوروبا خلال الفترة القادمة.

وتحدث النجم اللبناني عن طريقة اكتشاف إصابته بالفيروس، حيث قال، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في تويتر، إنه اكتشف الفيروس بعد إجراء فحص كورونا الخاص بالسفر، وأشار إلى أن الفيروس موجود في جسمه منذ ثمانية أيام.

وأكد فارس كرم عدم شعوره بأي أعراض طوال فترة إصابته بالفيروس، وقال إنه فوجئ بنتيجة اختبار الـ PCR، واعتذر من جمهوره في أوروبا بعدما تسببت الإصابة بإلغاء السفر والحفلات، ووعدهم باللقاء مجددًا بعد شفائه من فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يحيي النجم اللبناني ثلاث حفلات في أوروبا في الفترة ما بين 22 و25 ديسمبر الجاري، قبل أن يستقبل العام الجديد بحفل في الأردن.

يذكر أن فارس كرم يستعد لإطلاق ميني ألبوم من إنتاج روتانا يضمّ أربع أغنيات، خلال العام الجديد.

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