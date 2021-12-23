جورج وسوف يكشف عن مكان حفلته في رأس السنة

كشف الفنان السوري جورج وسوف عن مكان حفلته في رأس السنة، حيث قال في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر إن الحفل سيقام في فندق الرويال بلبنان.

وأشار إلى أن بيروت ستبقى مركز الفرح والسهر مهما حدث، وأكد احترام معايير السلامة والوقاية من كورونا خلال الحفل.

وتفاعل عشاق النجم السوري مع التغريدة بشكلٍ كبيرٍ، وعبّروا عن شوقهم للقائه، وتمنوا لهم عامًا سعيدًا.

من جهةٍ أخرى، يستعد أبو وديع لإحياء حفل فني مساء اليوم ضمن مهرجان دبي أرينا المقام في الإمارات.

وكان النجم السوري قد أعلن قبل فترة عن موعد أول حفل له في العام الجديد والذي سيقام يوم 7 يناير في فندق إنتركونتيننتال العقبة بالأردن.

يذكر أن منصة شاهد عرضت خلال الفترة الماضية مسلسل مسيرتي المكون من ست حلقات، والذي يتحدث عن قصة حياة سلطان الطرب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية