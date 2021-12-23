شاشة جديدة قابلة للّعق.. تعكس نكهات الطعام

طور مخترع ياباني نموذجًا أوليًا لشاشة تلفزيون قابلة للعق يمكنها عكس نكهات الطعام، في اختراع اعتبر خطوة أخرى نحو تجربة مشاهدة متعددة الحواس.

ويستخدم الجهاز، الذي حمل اسم Taste the TV “TTTV” 10، علب نكهات يتم رشها معًا لتكوين مذاق طعام معين، ومن ثم تلف النكهة وتوضع فوق شاشة تليفزيون مسطحة ليقوم المشاهد بتجربتها.

وبحسب الأستاذ بجامعة ميجي في العاصمة طوكيو هومي مياشيتا؛ فإن هذا النوع من التكنولوجيا يعزز طريقة تواصل الناس وتفاعلهم مع العالم الخارجي خاصة في ظل جائحة كورونا.

ويعمل مياشيتا مع فريق من حوالي 30 طالبًا تمكنوا من إنتاج مجموعة متنوعة من الأجهزة المتعلقة بالنكهة، ولفت إلى أنه بنى نموذجًا أوليًا لـTTTV خلال العام الماضي، وأن النسخة التجارية ستكلف حوالي 875 دولارًا أميركيًا.

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