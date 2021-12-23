نوكيا تنافس سامسونغ بحاسوب لوحي مُقاوم للماء

كشفت شركة نوكيا الفنلندية عن جهاز لوحي منافس لأجهزة سامسونغ، أطلقت عليه T20.

وينبض بداخل هذا الجهاز معالج UNISOC Tiger T610، ومعالج رسوميات Mail G52 GPU، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الفنلندية الحاسوب اللوحي الجديد مقاس 10,4 بوصة ودقة عرض 1200×2000 بيكسل، وتردد 60 هرتز، وتضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، وأخرى خلفية بدقة 8 ميغا بيكسل.

وتأتي الذاكرة الداخلية بسعة 64 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، أما الذاكرة العشوائية فتصل سعتها حتى 4 غيغا بايت.

ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 8200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3,5 للسماعات.

ويتميز الجهاز بمقاومته الماء والغبار وفق معيار IP52، واحتوائه على ميزة التعرف على الوجوه.

يذكر أن نوكيا لم تكشف عن سعر الجهاز اللوحي الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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