عشر نصائح مفيدة من ابل لأصحاب الايفون لا يعرفها الكثيرون!

قامت ابل بنشر مقطع فيديو تعليمي لأصحاب الايفون يحتوي على عشر نصائح من ابل تشير إلى بعض الخفايا والحيل التي لا يعرفها الكثيرون عن الايفون ونظام التشغيل iOS.



الإدخال الخاطئ في تطبيق الآلة الحاسبة

إذا قمت بإدخال رقم خاطيء في تطبيق الآلة الحاسبة على الايفون يمكنك حذفه مباشرةً بالسحب يميناً أو يساراً أعلى الشاشة.

تثبيت المحتوى في تطبيق الرسائل

يمكنك تثبيت أي رسالة تضم أي محتوى في تطبيق الرسائل – سواء صورة أو رابط أو غير ذلك – بالضغط عليها ضغطاً مطولاً ثم اختيار تثبيت Pin.

وضع ويدجت فوق الآخر

يمكنك وضع ويدجت فوق الآخر بالضغط في مساحة فارغة ثم سحب الويدجت الذي تريده وإفلاته على الآخر على أنه يكونا بنفس الحجم.

نقل صور من تطبيق لآخر

يمكنك نقل عدة صور معاً بالضغط على صورة مطولاً وسحبها في مكان ما على الشاشة حتى تشعر باهتزاز بسيط، ثم قم بسحب صورة أخرى معها أو أكثر ثم انتقل إلى تطبيق آخر وضعها به.

اختصار وقت الكتابة

يمكنك اختصار وقت الكتابة عبر لوحة المفاتيح بإنشاء اختصارات تشير إلى جمل بعينها بدلاً من كتابة الجملة كاملة مثل omw لتُكتب On My Way.

يمكن عمل ذلك بالذهاب إلى الإعدادات Settings > ثم الضغط على عام General > لوحة المفاتيح Keyboard > استبدال النص Text Replacement.

فتح الكاميرا من شاشة القفل

يمكنك فتح تطبيق الكاميرا مباشرة من شاشة القفل بالسحب إلى اليسار.

المسح الضوئي للأوراق والملفات

يمكنك استخدام كاميرا الايفون لمسح الأوراق والمستندات التي تريدها من خلال تطبيق الملاحظات Notes ثم الضغط على زر الكاميرا واختيار مسح المستندات Scan Documents.

خاصية النص الحي Live Text

النص الحي Live Text هي خاصية موجودة في الايفون منذ إطلاق تحديث iOS 15 وهي تقوم بالتعرف على النص في الصور وأي مشهد تقوم الكاميرا برؤيته وتحوله إلى نص رقمي قابل للنسخ واللصق.

الذهاب لأول صورة

يمكنك الانتقال إلى أول صورة في الألبوم داخل بالضغط أعلى الشاشة.

البحث السريع

يمكنك الانتقال إلى خاصية البحث السريع في الايفون مباشرة من الشاشة الرئيسية عبر السحب لأسفل من منتصف الشاشة الرئيسية.