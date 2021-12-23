سامسونج تعتزم الإعلان عن شريحة Exynos 2200 في مطلع 2022

كشفت كوالكم الشهر الماضي أثناء حدث Tech Summit عن شريحة Snapdragon 8 Gen 1 وهناك الكثير من التساؤلات حول كيف من الممكن أن يظهر شكل أداء Exynos 2200 الخاصة بشركة سامسونج أمام شريحة كوالكم الجديدة.

أعلنت مؤخراً الشركة الكورية الجنوبية عن تفاصيل جديدة متعلقة بحدث الإطلاق الخاص بها من أجل الإعلان عن Exynos 2200 وقد شاركت الشركة مقطع فيديو تشويقي على شكل فيلم “أنيميشن” مع تلميحات في نهاية الفيديو حول الشريحة الجديدة. ويمكنكم رؤية مقطع الفيديو أدناه

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وقد صرح مدير المشروع في مجموعة Samsung Electronics بتوضيح لموضوع الإعلان أو مقطع الفيديو القصير حيث قال “أردنا إنتاج فيلم قصير يعبر عن امتناننا للجمهور الذي كان داعماً لنا طول الوقت وظلوا خلفنا حتى أثناء “فترة الوباء”.

جدير بالذكر أن سامسونج لم تطرح مخطط زمني محدد للإعلان عن الشريحة، ولكن يبدو من الإعلان إنها ستكون عبارة عن هدية عيد الميلاد والتي من الممكن أن تظهر في مطلع العام المقبل.

بالطبع وأنكم تعلمون أننا في انتظار سلسلة Galaxy S22 والمتوقع أن يتم الكشف عنها رسمياً خلال شهر فبراير، لذا من المُرجح أن يتم الكشف عن شريحة Exynos 2200 في وقت ما قبل ذلك، ربما خلال شهر يناير.

من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة Galaxy S22 بشرائح Snapdragon و Exynos بناءً على المنطقة التي سيتم بيع الهواتف بها. الآن أصبح لدينا فكرة عما يمكن توقعه من شريحة Snapdragon 8 Gen 1، ولكننا لا نعلم أي شيء على الإطلاق عن شريحة Exynos التالية.

للتنويه، شريحة Snapdragon 8 Gen 1 متشابهة إلى حد كبير في قدرات الأداء مع معالج ميديا تيك الذي تم الكشف عنه مؤخراً Dimensity 9000.

من المؤكد أن Exynos 2200 سيعتمد على عقدة تصنيع 4 نانوميتر وأحدث نواه من وحدة المعالجة المركزية ARM Cortex-X2 وتفيد التسريبات بأن وحدة المعالجة المركزية في Exynos 2200 ستعتمد على نفس ترتيب النوى في الشرائح المنافسة – أي سيحتوي المعالج على نواة Cortex-X2 و 3 نوى Cortex-A710 و 4 نوى Cortex-A510.

أيضاً من المفترض أن شريحة Exynos 2200 ستحتوي على وحدة معالجة رسومية من AMD لتوفير تقنيات متطورة للألعاب مثل تتبع الأشعة وتظليل المعدل المتغير والمزيد من التقنيات الرسومية الأخرى.