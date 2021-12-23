شقيقان بريطانيان يقومان بمغامرة جريئة والهدف شراء هدايا للأطفال

قام الشقيقان البريطانيان كالفن 14 عاماً ودانيال ماكديارميد 13 عاماً، بمغامرة جريئة، بهدف جمع التبرعات من أجل شراء هدايا للأطفال بمناسبة عيد الميلاد.

حيث جلسا على فراش مُعلّق على ارتفاع 35 متراً وُضع على قمة المنحدر الصخري، على ساحل بيمبروكشاير في جنوب غرب ويلز، لمدة 24 ساعة.

ونجح الطفلان في جمع 4000 جنيه أسترليني لصالح دار رعاية الأطفال في مقاطعة ساسكس بإنجلترا، وقاما بشراء هدايا مناسبة لأعياد الميلاد.

وقال دانيل إنّ الجو كان شديد البرودة، وإنّ الحرارة اقتربت من التجمد، وإنّهما استعانا بالغطاء الذي كان بحوزتهما للحصول على الدفء ومواجهة الرياح التي وصلت سرعتها لـ50 ميلاً في الساعة.

من جانبه قال والداهما إنّهما اتصلا به في الساعة الرابعة فجراً، وطلبا منه إيقاف المغامرة، إلّا أنّه شجعهما وحثهما على إكمال المغامرة.

يُذكر أنّ الشقيقين استمدا فكرة التخييم، بعد قيام الممثل الكوميدي جاك وايتهول بمغامرات مماثلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية