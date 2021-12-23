سحر فوزي تهاجم المُنتجين وتكشف سبب استبعادها عن جوقة عزيزة

تحدّثت الفنانة السورية سحر فوزي خلال لقاء إذاعي عن أسباب استبعادها عن مسلسل جوقة عزيزة، وقالت إنّهم استبعدوها لعدم الاتفاق على الأجر المادي.

وهاجمت الفنانة السورية المنتجين، وقالت بإنّهم على استعداد لاستبدال أي ممثل بغض النظر عن أهميته للدور بمجرد عدم الاتفاق معه على الأجر المادي، وقالت إنّ المنتجين يسترخصون ويسعون وراء الممثل الأقل أجراً.

وأشارت لتراجع الأجور في الدراما السورية، وقالت إنّ الأجور أصبحت معيبة، وهذا ما دفع الممثلين للذهاب للأعمال المشتركة والخارجية.

وقالت سحر فوزي بإنّ بعض الأعمال المشتركة لا تحمل مضموناً، وتُصنّف ضمن إطار الأعمال السياحية الترويجية، وأكدت استعدادها للمشاركة فيها لأنّ الخيارات المحلية ضيقة.

وأوضحت أنّ الإنتاج اللبناني تفوّق على الإنتاج السوري بسبب القدرات المادية، والقدرة على توفير النجوم المميزين ليشاركوا في الأعمال.

يُذكر أنّ سحر فوزي رشّحت نفسها لمنصب نقيب الفنانين السوريين العام الماضي، قبل أن تنسحب بسبب تعقيدات العمل.

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