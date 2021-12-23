هربس العيون.. أسبابه وأعراضه وطرق علاجه

أكدت الجمعية الألمانية لطب العدوى، وجود نوع من الهربس يهاجم العيون مختلف عن الهربس الذي يهاجم الشفاه والأعضاء التناسلية.

وحددت أسباب الإصابة بهربس العيون بفيروس الهربس الصغير، الذي ينتقل من خلال الرذاذ ويستقر في المسارات العصبية، وأكدت وجود عوامل تؤدي لنشاطه كالتوتر النفسي، التغيرات الهرمونية، وضعف جهاز المناعة.

وأشارت الجمعية الألمانية لوجود عدّة أعراض تدل عليه كاحمرار العيون، زيادة الإفرازات الدمعية، التصاق العين، الشعور بحكة وألم ووجود جسم غريب فيها، وظهور بثور حول العين.

ودعت لاستشارة الطبيب فور ظهور هذه الأعراض، لأنّ الهربس قد يؤدي لالتهاب وتذبذب القرنية، والإصابة بالعمى في أسوأ الحالات.

وقالت إن علاج هربس العيون يتم من خلال المراهم والقطرات، التي تضم مضادات الفيروسات.

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