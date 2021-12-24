رقم قياسي لنوال الزغبي بأغنية “قلبي على قلبه”

حققت النجمة اللبنانية نوال الزغبي رقماً قياسياً خاصاً بها، بأغنية قلبي على قلبه، حيث حصدت الأغنية الجديدة أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب خلال أسبوع واحد من طرحها على قناة روتانا الرسمية.

وحظيت الأغنية الرومانسية بتفاعل كبير من عشاق النجمة اللبنانية، الذين سجّلوا مجموعة كبيرة التعليقات الإيجابية والمحفزة.

وأغنية “قلبي على قلبه” من كلمات أحمد ماضي راؤول وألحان زياد برجي، وتُعدّ رابع وآخر أغاني ميني ألبوم “عكس الطبيعة” الذي بدأت بإطلاقه منذ فترة.

يُذكر أن النجمة اللبنانية أطلقت خلال الفترة الماضية 3 أغاني من ميني ألبوم عكس الطبيعة، وهذه الأغاني هي ارقص، عليه ابتسامة، وعكس الطبيعة.

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