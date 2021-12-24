في حادثة غريبة.. امرأة متوفية تحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

شهدت الهند حادثة غريبة من نوعها، إذ تلقّت امرأة متوفية منذ شهرين رسالة تؤكد منحها شهادة التطعيم ضد كورونا، بعد حصولها على الجرعة الثانية من اللقاح.

وقال الزوج “رام أدوغار ثاكور” الذي يعيش في قرية “خارماوي” بولاية “بيهار”، إنه تلقى رسالة مفاجئة حول حصول زوجته المتوفاة على شهادة التطعيم.

وأشار الزوج إلى أنّ زوجته توفيت في 19 سبتمبر الماضي، بعد فترة من معاناتها مع المرض، وأكد إصدار دائرة التخطيط والتنمية شهادة وفاتها بذات اليوم الذي توفيت فيه.

يُذكر أنّ الرسالة أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، الذين اعتبروها دليلاً على الحيل التي تقوم بها الحكومة لتأكيد حصول فئة واسعة من الناس على لقاح كورونا.

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