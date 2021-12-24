سامسونغ تُطلق هاتفاً جديداً يعمل مع شبكات الجيل الخامس

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن هاتفٍ جديد يعمل بشكل متوافق مع شبكات الجيل الخامس، أطلقت عليه Galaxy F42 5G.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Media Tek MT 6833 Dimensity 700 5G، ومعالج رسوميات Mail-G57 MC2، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.6 بوصة ودقة عرض 1080*2408 بيكسل، وتردد 90 هرتز، ومعدل سطوع 400 شمعةم2، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، منفذ USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تكشف عن سعر الهاتف الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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