“ميغو” تُطلق قاعدة شحن متطورة بمواصفات مميزة

أزاحت شركة ميغو الصينية الستار عن قاعدة شحن متطورة، تعرض الإشعارات الواردة للهاتف بدون الحاجة لفتح الهاتف أثناء شحنه.

وزودت الشركة الصينية هذه الأداة بشاشة خاصة، تقوم بتصفية الإشعارات الواردة للهاتف الذكي المرتبط بها وعرضه على الهاتف.

وقالت الشركة الصينية إنّ الشاشة تعرض في وضع الخمول ما يستعمله مستخدم الشاشة، على جميع الأجهزة المتصلة.

وعمدت ميغو لتصميم القاعدة الجديدة بطريقة تُشجّع على الابتعاد عن الهاتف عند الانشغال بأشياء أخرى، وهذا ما يساعد المستخدم على تقليل الوقت المستخدم أمام الهاتف.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر قاعدة الشحن الجديدة، ولا عن موعد طرحها في الأسواق العالمية.

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