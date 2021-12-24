شركة LG تطلق شاشة جديدة بدقة 4K

أزاحت شركة LG الكورية الجنوبية الستار عن شاشتين جديدتين، أطلقت عليهما LG DualUP، وUltra-Fine.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية شاشة LG DualUP بلوحة مقاس 27,6 بوصة ودقة عرض 2560 × 2880 بيكسل، وسطوع 300 نيت، مع تغطية ألوان DCI-P3 بنسبة 98%.

وتتميز الشاشة بإمكانية تثبيتها على حامل Ergo ليدعم التثبيت بسلاسة على الأسطح، وتوفيرها ميزة الارتفاع المزدوج، وتقليل الحاجة إلى تحريك الرأس من جانب لآخر.

وتضم الشاشة منفذي HDMI، منفذ USB-C، ومنفذي USB-C للتحميل.

أما الشاشة Ultra-Fine فتأتي بحجم 32 بوصة ودقة عرض 4K، وتدعم سطوع أعلى 400 نيت وتباين 2000:1، وتضم مستشعرًا يدعم معايير تلقائية لإنتاج ألوان أكثر دقة عند تحرير الصور والفيديو.

كما تضم منافذ مماثلة للمنافذ الموجودة في الشاشة السابقة.

يذكر أن الشركة الكورية لم تكشف عن سعر الشاشتين اللتين ستطرحهما في معرض CES 2022.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية