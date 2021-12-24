تحذيرات تطلقها “ناسا” من عاصفة شمسية تضرب الأرض

حذرت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” من أن عاصفة شمسية قد تسبب اضطرابًا في بعض الموجات الراديوية، بما في ذلك أنظمة تحديد الموقع الجغرافي.

ونقل موقع “إكسبرس” عن عالمة فيزياء الطقس تاميثا سكوف، أن الشمس قد تُطلق موجات ضخمة من الطاقة في وقت متأخر من يوم الخميس، بحسب ما نقله موقع “الحرة”.

وتحدث العواصف الشمسية نتيجة إطلاق الشمس موجات ضخمة من البلازما تحتوي على أطنان من الجسيمات الشمسية سريعة الحركة، والتي ترتبط في العادة بمجال مغناطيسي، حيث تنتقل هذه الموجات نحو الأرض بسرعة ثلاثة ملايين ميل في الساعة، بينما يقول الخبراء إن الحقل المغناطيسي في الأرض يحميها من هذه العواصف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية