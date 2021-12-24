سامسونج و LG سوف تقومان بصناعة شاشة الايفون ذات ثقب الكاميرا

خلال العام القادم من المتوقع أن تكشف ابل عن هواتف ايفون 14 برو و ايفون 14 برو ماكس بشاشة من نوع LTPO OLED ذات ثقب للكاميرا عوضاً عن النوتش وسوف تتولى شركتا LG و سامسونج تصنيعها لأجل ابل بحسب تقرير للصحيفة الكورية The Elec.

وفقاً للتقرير، فإن إصدارات الايفون في عام 2022 لن تحتوي على أي نتوء للشاشة “نوتش” وبدلاً من ذلك سوف تتجه إلى ثقب الشاشة الذي يضم الكاميرا الأمامية وهو تصميم تعتمد عليه هواتف الأندرويد منذ سنوات. ثقب الشاشة الذي سوف يتوسط أعلى الشاشة سوف يتيح مساحة أكبر للشاشة بخلاف النوتش.

على الأقل إن لم تأتِ كل هواتف ايفون 2022 بثقب الشاشة، فقد يقتصر ذلك على الإصدارات الأعلى ايفون 14 برو و ايفون 14 برو ماكس لكن إذا سارت الأمور بشكل جيد فسوف نرى ذلك في كافة الإصدارات.

تشير الشائعات الأخرى إلى أن ابل لن تصدر ايفون من سلسلة ميني بداية من العام المقبل، حيث ستكون قياسات الشاشة 6.1 أو 6.7 إنش لكافة الإصدارات الأربعة التي سيتم إطلاقه نهاية عام 2022.

سامسونج هي الشركة التي زودت ابل بشاشات ايفون 13 ولم تستطع شركة LG الفوز بأي صفقة توريد مع ابل فيما يتعلق بهواتف ايفون 13، لكن مع مشكلة التوريد العالمية ستكون هناك احتياج لكلٍ من سامسونج و LG على السواء.