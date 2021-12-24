اكتشاف بكتيريا تبتلع النفط.. وتحوله إلى غاز طبيعي

اكتشف علماء الأحياء في حقل Shengli الصيني النفطي بكتيريا يمكنها ابتلاع النفط وتحويله إلى غاز طبيعي.

وبحسب العلماء؛ فإن هذه البكتيريا قادرةٌ على أن تحلل النفط وتحول في الوقت نفسه مشتقاته المتحللة إلى غاز الميثان وهيدروكربونات غازية أخرى في درجات حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية.

وأوضح العلماء أن للميكروبات ميزات أخرى تتمثل في أنها فضلت استخراج الطاقة من سلاسل طويلة للهيدروكربونات المشبعة، والتي تفتقد أي قيمة في تكرير النفط.

ويمكن لهذه الميكروبات، التي أطلق عليها العلماء تسمية Methanoliparia، أن تحلل الهيدروكربونات العطرية والحلقية، وهو أمرٌ غير معقول لكل الميكروبات الأخرى الآكلة للنفط، وفق موقع “العربية”.

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