“يارا” تتألق في حفلها على مسرح فيستيفال سيتي أرينا بدبي

أحيت الفنانة اللبنانية “يارا”، يوم 23 ديسمبر الجاري، حفلاً ناجحاً على مسرح فيستيفال سيتي أرينا في دبي.

وظهرت النجمة اللبنانية في الحفل، الذي شاركها فيه سلطان الطرب جورج وسوف، بفستان أحمر مميز، وقدمت خلاله باقة من أغنياتها الرائعة التي تفاعل معها الجمهور الحاضر، كأغنية ما يهمك، مغروم، بالإضافة لأغاني من ألبوم غير الناس الخليجي، وألبومها الأخير مليت.

ونشرت سفيرة الغناء العربي مقطع فيديو للحفل على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى أن الأجواء كانت مميزة، وعبّرت عن سعادتها بحضور عدد كبير من جمهورها.

كما نشرت صورة تجمعها بالفنان السوري جورج وسوف على حسابها في انستغرام وعلّقت عليها بالقول: أجمل نهاية لهذه السنة، مع حبيب قلبي وحبيب الكل سلطان الطرب جورج وسوف، لن تتكرر يا أبو وديع.

يذكر أن النجمة اللبنانية أطلقت خلال العام الجاري ألبوم غير الناس، الذي قدمت من خلاله أغنيات عدّة باللهجة الخليجية.

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