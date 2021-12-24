ما هي الميزات التي حصل عليها متصفح DuckDuckGo؟

كشف الشركة المالكة لمتصفح DuckDuckGo عن نسخة جديدة جلبت معها مجموعة من الميزات التي تعزز خصوصية المستخدمين.

وأشارت الشركة إلى أن النسخة الجديدة ستركز بشكلٍ رئيسي على حماية بيانات المستخدمين، ومنع جمع بياناتهم واستخدامها في أغراض إعلانية، كما ستجعل التصفح أسهل وأسرع من متصفح غوغل.

وأوضحت الشركة أن النسخة الجديدة ستفعل ميزة حماية البيانات بشكل افتراضي ودون أن يضطر المستخدم للدخول لإعدادات المتصفح لتفعيل ميزات حماية خصوصية بيانات الحاسب أو بيانات تصفح الإنترنت.

وتضم النسخة الجديدة من المتصفح زر Fire الذي يتيح للمستخدم مسح جميع بيانات التصفح عبر الإنترنت، وإغلاق جميع علامات التبويب بنقرة واحدة.

وذكرت الشركة أن النسخة الجديدة ستكون مبنيةً على محرك ونظام خاص بدلاً من الاعتماد على أنظمة مفتوحة المصدر أو بيانات متوفرة سابقاً.

يذكر أن الشركة المالكة للمتصفح بدأت في اختبار النسخة الجديدة مع الأجهزة العاملة بنظام MacOS، وبدأت في تصميم نسخة أخرى للأجهزة العاملة بنظام Windows.

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