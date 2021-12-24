بالفيديو.. أطباء هنود يستخرجون 156 حصوة من كلية مريض

تمكّن ثمانية أطباء جراحين تابعين لمستشفى بريتي لجراحة المسالك البولية، الواقع بمدينة حيدر آباد الهندية؛ من استخراج 156 حصوة من كلية مريض، يبلغ من العمر 50 عامًا.

وقال الأطباء إن المريض راجعهم بعد شعوره بآلام في البطن، وإن صورة الأشعة السينية التي أجريت له أكدت وجود كتلة ضخمة في الكلية تحتوي على حصوات تشكّلت على مدار عامين بدون أن يشعر المريض.

واحتاج الأطباء ثلاث ساعات؛ من أجل استخراج الحصوات من كلية المريض، الذي لم تكشف هويته.

ونشر مدير المستشفى فيديو لمراحل العملية، وعبّر عن سعادته بقدرة الأطباء على إجراء العمل الجراحي الصعب باستخدام التنظير البطني والداخلي حيث تمكنوا خلاله من إزالة الحصوات وثلاثة مسارات منبثقة في مكان واحد.

يُذكر أن وسائل الإعلام الهندي أكدت أن هذا العدد هو أكبر عدد من الحصوات التي تتم إزالتها من كلية مريض واحد في الهند.

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