أوبو تطلق هاتفًا جديدًا بكاميرا ثلاثية

أزاحت شركة أوبو الصينية الستار عن هاتف جديد بكاميرا ثلاثية ومواصفات مميزة، أطلقت عليه OPPO k9s.

وينبض بداخل هذا الجهاز معالج Dimensity 810، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Color OS 12.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 1080×2400 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، وتضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فتأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وتأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 أو 256 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ 6 أو 8 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة خمسة آلاف ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يذكر أن أوبو لم تكشف عن سعر الهاتف، الذي ستُطلقه في الأسواق العالمية يوم 27 ديسمبر الجاري.

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