احذر نقص فيتامين “د” في الشتاء بسبب قلة أشعة الشمس

أكدّ المركز الاتحادي للتغذية معاناة الكثير من الأشخاص من نقص فيتامين “د” شتاءً بسبب قلة أشعة الشمس والبقاء في المنزل لفترات طويلة.

وأشار المركز الاتحادي إلى نقص الفيتامين الملقب بفيتامين الشمس؛ يؤدي لحدوث بعض المشكلات في الجسم، ككثرة الإصابة بالعدوى لضعف المناعة، الاكتئاب، وتساقط الشعر.

ودعا المركز الألماني إلى الحرص على كميات من الفيتامين “د”، من خلال تناول الأطعمة الغنية به كالأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة، وكالفطر، وكبد الحيوانات، موضحًا أن الجسم يحتاج 20 ميكروغرامًا يوميًا منه.

ولتجنب نقص الفيتامين “د”؛ دعا المركز الاتحادي إلى تناول المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب، والتجول تحت أشعة الشمس في الأيام المشمسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية