مشاكل في شحن الجيل السابع من ساعة ابل بعد تحديث أخير!

يشكو كثير من مستخدمي الجيل السابع من ساعة ابل Apple Watch Series 7 بطء شحن الساعة بعد التحديث إلى watchOS 8.3 مؤخراً. بحسب المستخدمين، فإن التحديث الجديد يبدو أن السبب الرئيس في مشكلة بطء الشحن.

وفقاً لشهادات المستخدمين، فإنه بعد شحن ساعاتهم الذكية لمدة ساعة تقريباً فإن التقدم الفعلي في نسبة الشحن لا يكون سوى تقدم صغير. المشكلة بشكل أساسي في الساعات الذكية التي يتم شحنها بشواحن السوق الغير رسمية من ابل بالرغم من وجود حالات عدة اشتكت من نفس المشكلة مع الشواحن الأصلية.

تتوقف الساعة عن الشحن بعد وضعها في الشحن بمدة قصيرة. إزالة الشاحن ثم وضعه مرة أخرى يساهم قليلاً في حل المشكلة لكن سرعان ما تعود، الحل التقليدي بإعادة تشغيل الساعة أيضاً يحل المشكلة بشكل مؤقت إذ تعاود الظهور مرة أخرى دون سبب واضح.

على شبكات التواصل الاجتماعي مثل Reddit وتويتر وعبر منتدى ابل للدعم الفني، هناك شكاوى متعددة بصيغ مختلفة لكنها كلها تصب في اتجاه واحد وتدور حول ذات المشكلة وكلها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتحديث watchOS 8.3.

الطبيعي في ساعة ابل الجيل السابع Apple Watch Series 7 أنها تشحن نحو 80% في غضون 45 دقيقة فقط بحسب الأرقام الرسمية. تبدو مشكلة بطء الشحن في الساعة بسبب خطأ في نظام التشغيل وسوف يتم حله في تحديثات لاحقة عاجلة.

هل واجهت مشكلة بطء الشحن في ساعة ابل الذكية خاصتك بعد تحديثها؟