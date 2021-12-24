تسريبات – هاتف Galaxy S22 Ultra قادر على تبديد الحرارة بشكل أفضل من سابقه!

لم يعد يتبقى سوى القليل عن سلسلة هواتف سامسونج الرائدة التالية Galaxy S22 وخلال الأسابيع الماضية انتشرت العديد من التسريبات التي كشفت عن أغلب مواصفات ثلاثية السلسلة الجديدة.

ولكن مع اقتراب موعد الكشف عن هذه الهواتف بشكل رسمي، تظهر مجموعة جديدة من التفاصيل الهامة التي قد تودون معرفتها عن هذه الهواتف.

اليوم لدينا تسريب جديد من Ice Universe يدّعي أن شركة سامسونج نجحت في تعزيز قدرات الإدارة الحرارية لهاتف Galaxy S21 Ultra وبشكل أفضل من Galaxy S21 Ultra بفارق كبير.

بناءً على التقرير، فمن المفترض أن درجة حرارة الهاتف تسخن بدرجة أقل من الهاتف السابق أثناء قيام نفس المهمة، ولم يظهر الهاتف أي تحذيرات بشأن ارتفاع الحرارة أثناء ممارسة لعبة Genshin Impact على الرغم أن هذا التحذير ظهر سابقاً على Galaxy S21 Ultra.

يقال بأن النتائج الجديدة مأخوذة من إصدار الهاتف الذي يحتوي على شريحة كوالكم Snapdragon 8 Gen 1، والآن سنبدأ في التساؤل، هل من الممكن أن يقدم إصدار Exynos نفس هذه النتائج أم لا.

جدير بالذكر أن شريحة Exynos 2200 ستحتوي على وحدة معالجة رسومية من AMD مستندة على معمارية mRDNA والتي ستقدم تقنيات رسومية جديدة من بينها تقنية تتبع الأشعة وتشغيل ألعاب HDR وما إلى ذلك.

من المتوقع أن يكون Galaxy S21 Ultra صاحب أفضل كاميرا هاتف في عام 2022 بفضل مستشعر ISOCELL HM3 الذي تم تحسينه بدقة 108 ميجابكسل. وقد أكد Ice Universe سابقاً أنه حصل على عينات من الكاميرا الخلفية والتي تحتوي على أدلة تؤكد بأن الكاميرا لديها القدرة على التقاط المزيد من التفاصيل مع تعزيز تدرجات وعمق الألوان ومعدلات السطوع.