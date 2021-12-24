شكران مرتجى ترد على أحد المتنمرين على شكل أنفها بطريقة مميزة

نشر الفنان السوري قاسم ملحو، صورة قديمة من أيام المعهد العالي للفنون المسرحية، تجمعه بالنجمة شكران مرتجى والنجم باسم ياخور.

وحظيت الصورة القديمة بعدد كبير من التعليقات الجميلة، بالإضافة لبعض التعليقات التي تنمر فيها رواد الفيس بوك على شكل أنف شكران مرتجى.

حيث قال أحد المعلقين إن النسر يقف على أنفها، وإنّ “المصاري” هي من جعلتها تقوم بعمليات تجميل لتغيير شكل أنفها.

من جانبها ردّت الفنانة السورية على المتنمر بطريقة راقية، حيث قالت إنها لم تنكر قيامها بعملية تجميل للأنف، وأكدت إعجابها ورضاها عن شكلها قبل وبعد العملية، وأشارت لأنّ الموضوع لا يتعلق بالجانب المادي، وشكرت جميع الأشخاص الذين سخروا من شكلها وشكل أنفها، وقالت إن “الذي يمتلك مشكلة في مخه وروحه لا يستطيع حلّها”.

يُذكر أنّ شكران مرتجى ستظهر خلال الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مشاركتها بالجزء الثاني من مسلسل حارة القبة، والجزء الثاني من مسلسل الكندوش.

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