فيلة ترتدي الكمامات وتُوزع المعقمات على طلاب مدرسة تايلاندية

شهدت مدرسة جيراسارتويتايا الواقعة في إقليم إيوتايا بشمال بانكوك، احتفالاً مميزاً بعيد الميلاد، حيث قامت الفيلة بارتداء ثياب بابا نويل والكمامات ووزعت المعقمات والبالونات الملونة على الأطفال.

ويُعدّ هذا الاحتفال تقليدا سنويا تقيمه المدرسة منذ 15 عاماً، ولقد حظي بأهمية كبيرة خلال العامين الأخيرين في ظل انتشار فيروس كورونا.

وعبّر الطلاب عن سعادتهم بهذا الحفل، حيث قال أحدهم إنّه كان سعيداً ومتحمساً للحفل، وأشار إلى أنّ مدرسته هي الوحيدة التي تضم فيلة ترتدي ثياب بابا نويل.

من جهةٍ أخرى قال منظمو الاحتفال، إنّههم يسعون من خلال هذه الاحتفالية لتخفيف الضغط عن التلاميذ، وأشاروا إلى أنّ الجائحة خلّفت ضغطاً كبيراً على التلاميذ بسبب الإغلاق وقواعد التباعد الاجتماعي التي فرضتها.

يُذكر أنّ تايلاند أغلقت المدارس في أبريل الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، قبل أن تقوم في أكتوبر بإعادة فتحها بشكلٍ متقطع وبنسبة حضور لا تتجاوز 30%.

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