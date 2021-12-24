إصابة النجم التركي إنجين ألتان دوزيتان بفيروس كورونا

كشف الفنان التركي إنجين ألتان دوزيتان من خلال خاصية الستوري في حسابه في إنستجرام، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال في الستوري: للأسف نتيجة فحص كورونا الذي أجريته يوم أمس جاءت إيجابية، وأشار لأنّه سيقضي فترة الحجر الصحي في البيت، ودعا الأشخاص الذين التقاهم خلال الفترة الماضية لإجراء مسحات لفيروس كورونا للتأكد من عدم انتقال العدوة إليهم.

من جانبها لم تصدر الشركة المنتجة لمسلسل الأخوة باباروس، أي بيان حول وجود إصابات أخرى في موقع العمل.

ومن المتوقع أن يتم إيقاف تصوير المسلسل لمدة أسبوعين، ريثما يتعافى النجم التركي، والتأكد من خلو موقع التصوير من أي إصابات أخرى.

يذكر أنّ إنجين ألتان دوزيتان حقق شهرةً كبيرة في العالم العربي، بعد لعبه دور أرطغرل في المسلسل التاريخي قيامة أرطغرل.

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