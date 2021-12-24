من اليابان يأتي كل غريب.. عربة وقطار في آن

أثارت مركبة مبتكرة جديدة في اليابان الحيرة، عند البحث عن تصنيف لها وما إن كانت حافلة أم قطار، إنها DMV، أول مركبة ثنائية الاستخدام في العالم، حيث تسير على الطرق الممهدة وعلى قضبان السكك الحديدية،على حد سواء. ومن المقرر تشغيلها لأول مرة غداً السبت في بلدة كايو بإقليم توكوشيما الياباني.

يشار إلى أن المركبة تشبه حافلة صغيرة وتعمل بإطارات مطاطية عادية على الطريق. ولكن عندما تغير وضعيتها، تنزل العجلات الفولاذية من أسفل المركبة لتنطلق على قضبان السكك الحديدية وتتحول فعلياً إلى عربة قطار.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أسا كوست للسكك الحديدية التي تُشغل مركبات دي.إم.في، أنها يمكن أن تساعد البلدات الصغيرة مثل كايو التي ترتفع فيها معدلات الشيخوخة وينخفض عدد السكان، وتجد شركات النقل المحلية صعوبات في تحقيق أرباح.

وتجدر الإشارة إلى أنه بإمكان العربة أن تقل ما يصل إلى 21 راكباً، وتعمل بسرعة 60 كيلومتراً في الساعة على قضبان السكك الحديدية، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة على الطرق العامة.

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