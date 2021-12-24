هواوي تُطلق ساعة جديدة مزودة بمقياس لقياس ضغط الدم

كشفت شركة هواوي الصينية عن ساعة جديدة مزودة بمقياس لقياس ضغط الدم، أطلقت عليها Huawei Watch D.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة بحجم 1.64 ميغا بيكسل، وجودة عرض HD، وكثافة بيكسلات 326 بيكسل لكل إنش.

وستدعم الساعة الجديدة معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، وتتميز بقدرتها على مراقبة ضغط الدم، ورصد معدلات القلب من خلال مستشعر بصري بأعلى حساسية، بالإضافة لتتبعها المستخدم في أكثر من 70 نمطاً رياضياً.

وقالت الشركة الصينية إن ساعتها الجديدة قادرة على مراقبة ضغط الدم من خلال مضخة فائقة الصغر مع 40KPA في الداخل، لقياس ضغط الدم من 40mmHG إلى 230mmHG.

وستحتوي الساعة الجديدة على ميزة تخطيط القلب ECG التي تعمل على رصد الإيقاع الكهربائي للقلب، وعلى بطارية تجعلها تعمل لمدة 7 ساعات في الشحنة الواحدة.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستُطلق الساعة الجديدة في الأسواق العالمية، بسعر يصل إلى 469 دولاراً أمريكياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية